У Росії хочуть зробити селище, в якому знімався "Левіафан", культурним і туристичним центром

Таку програму запропонував фермерський кооператив "Lavkalavka" у рамках проекту розвитку регіонів "Велика Земля", передає ТАСС.

"Ініціатори проекту збираються розкрити і запустити механізми відродження Териберки і навіть більше - показати, як можна спільними силами перетворити недооцінену російську глибинку", - повідомили у прес-службі.

Для реалізації проекту учасники сподіваються привернути увагу російської громадськості до життя селища, щоб показати його з найкращої сторони, а потім проводити тут щорічний фестиваль, розвивати туризм та інфраструктуру селища.

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Проект підтримали Мінсільгосп РФ, Громадська палата і громадська організація малого та середнього підприємництва "ОПОРА России". Найближчим часом відбудуться переговори активістів із владою Мурманської області, на яких будуть обговорюватися конкретні кроки.

Териберка стане пілотним майданчиком. Як повідомляють на своєму сайті автори проекту, вони мають намір "розробити і запустити механізми відродження цього північного селища, щоб масштабувати цей досвід і на інші регіони".

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Перші спроби розвивати туризм в Териберці на хвилі популярності фільму "Левіафан" були зроблені ще взимку, коли заполярні турагенції стали пропонувати поїздки по місцях зйомок стрічки. Як повідомляли в одній із туркомпаній, у поїздку входять усі міста Кольського Заполяр'я, де знімали фільм.

Такий тур включає відвідини як місць, безпосередньо показаних у "Левіафані", так і пам'яток населених пунктів. Наприклад, Музею каменю у Кіровську, основу експозиції якого становить колекція мінералів, знайдених на апатитовій копальні гори Кукісвумчорр. Про те, наскільки тур користується попитом, турагентства не повідомляють.

Раніше УНІАН повідомляв, що антивоєнні "Мандарини" і "антиросійський" "Левіафан" номіновані на Оскар.