"Пошта Росії" помилково доставила московським поліцейським 5 кілограмів "спайсу"

Про це ТАСС повідомив начальник прес-служби московського главку МВС РФ Андрій Галіакберов.

За його словами, посилка з-за кордону, адресована невідомому громадянину, по пошті надійшла на адресу ОМВС по району Чертаново Північне.

Читайте такожУ Москві поліцейські пограбували затриманого

"При перевірці даного поштового відправлення в ньому було виявлено близько 5 кг білого порошку, який має специфічний запах. Експертиза встановила, що вміст посилки являє собою наркотичний засіб синтетичного походження (спайс)", - сказав Галіакберов.

За фактом незаконного обігу наркотиків порушено кримінальну справу, встановлюються відправник і одержувач посилки.

"Інформація про виявлення великого каналу надходження в країну наркотичних коштів буде направлена для вжиття відповідних заходів у столичне підрозділ Держнаркоконтролю і керівництву "Пошти Росії", - зазначив він.

У свою чергу філія ФГУП "Пошта Росії" прокоментувала цю ситуацію.

"Підозрілу міжнародну посилку, від якої був різкий хімічний запах, виявили співробітники відділення поштового зв'язку 117587, і відповідно до внутрішнього регламенту вона була передана службою безпеки підприємства до ОМВС Чертанове для проведення подальшої перевірки", - йдеться у повідомленні.