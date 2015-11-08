У Китаї більше тисячі гусей заблокували швидкісне шосе
02:16, 08 листопада 2015Курйози
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Вигадливий господар птахів вирішив заощадити на транспорті, погнавши гусей на базар по шосе.
Господар гусей пообіцяв більше не заважати автомобілістам / tsn.ua/
У Китаї на одній зі швидкісних магістралей гуси заблокували рух транспорту, повідомляє ТСН.uа.
"1 300 гусей стрункими рядами крокували вздовж дороги, чим викликали чималий подив водіїв", - йдеться в повідомленні.
Незабаром поліція з'ясувала - птахів жене на ринок їх господар. Щоб заощадити на транспорті, чоловік вирішив дістатися до базару пішки.
Щойно фермера наздогнали правоохоронці, той вибачився і пообіцяв більше не заважати автомобілістам.
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Як повідомляв УНІАН, в Естонії добровольці допомогли врятувати майже 20 тисяч жаб, які могли загинути під час весняної міграції на дорогах країни.
У Китаї на одній зі швидкісних магістралей гуси заблокували рух транспорту
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