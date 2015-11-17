Вчені з'ясували, чому коти бояться огірків (відео)

Фахівець у сфері поведінки тварин доктор Роджер Магфорд пояснив таку реакцію.

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"Я вважаю, що це викликано несподіванкою від виявлення незвичайного об'єкту, потайки розміщеного за твариною, поки вона схилилась на мискою з їжею", - цитує доктора Магфорда видання TheTelegraph.

За його словами коти, зняті на відео, виявляють не стільки дивну фобію, скільки природну реакцію на несподівану потенційну загрозу. Якби на місці огірка опинився будь-який інший предмет, результат був би той самий.

"Коти повинні з підозрою ставитися до всього невідомого, адже це може виявитися змія або інший хижак. Я підозрюю, що реакція на іграшкового павука, пластикову рибу або маску була б такою ж. Словом, справа не в природі огірка, а в елементі несподіванки", - підводить підсумок Роджер Магфорд.

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Нагадаємо, днями в мережі з'явилося відео, на якому коти нетипово реагують на огірок, що опиняється за їх спиною.