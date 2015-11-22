Американські моряки зняли пародійний трейлер "Зоряних війн"

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Washington Post.

Ролик Sea Wars: The Ike Awakens («Морські війни: Пробудження Айка») викладений на сервісі YouTube. Під пробудженням Айка мається на увазі швидке закінчення капітального ремонту корабля, названого на честь 34-го президента США Дуайта Ейзенхауера (Айк — його прізвисько).

Читайте також"Зоряні війни" йдуть на рекорд: за місяць до прем'єри стрічка зібрала понад $50 мільйонів

На початку ролика демонструються кадри з переляканим матросом, жести якого нагадують джедая з першого офіційного трейлера фільму. Далі глядач бачить, як по палубі зі звуками робота R2D2 котиться відро прибиральника, потім з'являється світловий меч і американський літак, який атакує СІД-винищувачі.

Перший офіційний трейлер сьомого епізоду «Зоряних воєн» вийшов 20 жовтня. У ролику довжиною трохи більше двох хвилин глядачам представили нових героїв саги — Рею і Фінна. Також були продемонстровані знайомі персонажі — Хан Соло, Чубакка (Пітер Мейх'ю) і принцеса Лея (Керрі Фішер).