Окупаційна влада запропонувала кримчанам нове ім'я для дітей - "Генератор"

Жителям окупованого Криму пропонують нове ім'я для дітей «Генератор».

З такою ініціативою на позачерговій сесії 4 грудня виступив так званий "голова Держради Криму" Володимир Константинов, повідомляє Крим.Реалії.

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«Дівчаток називають Свєтами. У Держраді виникло абсолютно оригінальна пропозиція – хлопчиків забули, називати їх Генераторами. Буде дуже добре ім'я Генератор Іванович. Скорочено Гера – зовсім непогано», – сказав Константинов.

Він зазначив, що надзвичайна ситуація в Криму «породила не тільки проблеми і страждання, але і жарти свого періоду».

«Я сам чув від людей, коли вони заговорюються в чергах: «Дайте 200 ватт ковбаси», тому що сьогодні в ватах і мегаваттах в Криму розбираються абсолютно всі», – розповів окупант.

Дизель-генератори зараз у Криму один з найбільш ходових товарів через припинення поставок електрики на півострів з материкової України. Генератори встановлюють власники магазинів, перукарень, різних контор та приватних будинків.

22 листопада через підрив електроопор у Херсонській області в анексований Росією Крим перестала надходити електроенергія з материкової частини України. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації. Крим забезпечується електроенергією, виробленою джерелами кримської генерації і дизельними генераторами.

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Президент Росії Володимир Путін, який прибув увечері в середу, 2 грудня, в Крим, взяв участь у церемонії запуску першої нитки енергомосту з Кубані в Крим.

МЗС України висловило Росії протест щодо цього візиту Путіна на півострів, вкотре наголосивши, що це тимчасово окупована територія України.