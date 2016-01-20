Тигр Амур і козел Тимур стали товарним знаком у РФ

Про це російським ЗМІ повідомив директор Приморського сафарі-парку Дмитро Мезенцев.

За його словами, цей захід дозволить збільшити обсяг коштів від продажу фірмової продукції сафарі-парку на утримання і розвиток закладу.

"Так, у грудні у виробників ми замовили сувенірної продукції на 400 тисяч рублів. У січні закупівлі склали вже два мільйони рублів", — зазначив Мезенцев.

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