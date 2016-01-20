Тигр Амур і козел Тимур стали товарним знаком у РФ

10:52, 20 січня 2016
Курйози
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Приморський сафарі-парк зареєстрував товарний знак "Амур і Тимур", щоб ніхто не міг скористатися прізвиськами популярних тварин у комерційних цілях.

амур тимур / safaripark25.ru

Про це російським ЗМІ повідомив директор Приморського сафарі-парку Дмитро Мезенцев.

За його словами, цей захід дозволить збільшити обсяг коштів від продажу фірмової продукції сафарі-парку на утримання і розвиток закладу.

"Так, у грудні у виробників ми замовили сувенірної продукції на 400 тисяч рублів. У січні закупівлі склали вже два мільйони рублів", — зазначив Мезенцев.

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Раніше парк опублікував популярні у соцмережах відеоролики, які свідчать про незвичайну дружбу козла і тигра. Як можна переконатися, переглядаючи відео, козел Тимур і тигр Амур регулярно здійснюють спільні прогулянки парком.

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