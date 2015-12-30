Приморський парк запустив реаліті-шоу про життя тигра Амура і його друга-козла
09:25, 30 грудня 2015Світ
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На офіційному сайті Приморського сафарі-парку розпочалася онлайн-трансляція життя козла Тимура і тигра Амура.
Трансляція була перервана через високе навантаження / safaripark25.ru
Про це повідомляє "Газета.Ru".
Відзначається, що веб-камери були включені 30 грудня 2015 року о 09.00 за часом Владивостока (01:00 за Київським). В даний час працюють чотири камери.
Проте у зв'язку з високим навантаженням після початку роботи онлайн-трансляції сайт Приморського сафарі-парку був заблокований.
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«Приносимо вибачення. Наш сайт був заблокований у зв'язку з високим навантаженням на сервер хостингу. В даний момент вирішується питання розблокування», - повідомляється на офіційній сторінці парку в соцмережі.
Як повідомляв УНІАН, раніше Тигр Амур і його друг-козел з'явилися в соцмережах.
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