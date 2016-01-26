У Псковській області РФ рубль завезли на Дно (фото)
13:40, 26 січня 2016Курйози
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На залізничній станції Дно в однойменному місті Псковської області Російської Федерації з'явився великий символ рубля.
Рубль завезли на дно / tema.livejournal.com
Про це у своєму блозі написав відомий дизайнер Артемій Лебедєв.
"Дотепні люди привезли знак рубля у місто Дно (Псковська область), де і встановили його", - повідомив він.
Як можна побачити на фото, знак валюти РФ підпирає одну зі стін будівлі станції Дно.
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Нагадаємо, в Росії 20 січня долар оновив історичний мінімум, піднявшись вище 82 рублів, євро перевищив 90 рублів вперше з грудня 2014 року. А ціна нафти марки WTI опустилася нижче $27. З цієї нагоди УНІАН склав добірку смішних "коубів" про економічну кризу в РФ.
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