У Псковській області РФ рубль завезли на Дно (фото)

Про це у своєму блозі написав відомий дизайнер Артемій Лебедєв.

"Дотепні люди привезли знак рубля у місто Дно (Псковська область), де і встановили його", - повідомив він.

Як можна побачити на фото, знак валюти РФ підпирає одну зі стін будівлі станції Дно.

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Нагадаємо, в Росії 20 січня долар оновив історичний мінімум, піднявшись вище 82 рублів, євро перевищив 90 рублів вперше з грудня 2014 року. А ціна нафти марки WTI опустилася нижче $27. З цієї нагоди УНІАН склав добірку смішних "коубів" про економічну кризу в РФ.