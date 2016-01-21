А потім "бац": добірка смішних коубів про падіння рубля

З цієї нагоди пропонуємо вам добірку смішних "коубів" (закільцьовані відео) про економічну кризу в РФ.

І хоч частина з них вже не нова, але влучно підходить до ситуації, що склалася в економіці Росії.

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