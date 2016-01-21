А потім "бац": добірка смішних коубів про падіння рубля
05:59, 21 січня 2016Курйози
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У Росії в середу, 20 січня, долар оновив історичний мінімум, піднявшись вище 82 рублів, євро перевищив 90 рублів вперше з грудня 2014 року. А ціна нафти марки WTI опустилася нижче $27.
REUTERS
З цієї нагоди пропонуємо вам добірку смішних "коубів" (закільцьовані відео) про економічну кризу в РФ.
І хоч частина з них вже не нова, але влучно підходить до ситуації, що склалася в економіці Росії.
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