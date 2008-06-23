Хочете пообідати з найбагатшою людиною в світі?
08:42, 23 червня 2008Курйози
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Ставки починаються від 25 тисяч доларів
|Воррен Баффет
Ставки починаються від 25 тисяч доларів, передає Эхо Москвы. Ім`я переможця буде названо у п`ятницю увечері, а сам обід відбудеться в одному з ресторанів Нью-Йорка.
Минулого року два бізнесмени купили право пообідати з Баффетом за 650 тисяч доларів.
|Воррен Баффет
За минулий рік В.Баффет, завдяки 25-процентному зростанню акцій його інвестиційної компанії Berkshire Hathaway, збільшив свій статок на 10 млрд. дол.
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