Хочете пообідати з найбагатшою людиною в світі?

Запрошення пообідати з найбагатшою людиною в світі – американцем Ворреном Баффетом виставлено на торги в інтернет-аукціоні eBay.

Ставки починаються від 25 тисяч доларів, передає Эхо Москвы. Ім`я переможця буде названо у п`ятницю увечері, а сам обід відбудеться в одному з ресторанів Нью-Йорка.

Минулого року два бізнесмени купили право пообідати з Баффетом за 650 тисяч доларів.

Американський інвестор Воррен Баффет є найбагатшою людиною планети, володіючи статком у 62 мільярди доларів, за оцінками Forbes.

За минулий рік В.Баффет, завдяки 25-процентному зростанню акцій його інвестиційної компанії Berkshire Hathaway, збільшив свій статок на 10 млрд. дол.