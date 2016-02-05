Італієць подав на дружину в суд за відсутність кулінарних здібностей

Жінку звинуватили в жорстокості до власної сім'ї, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local. 40-річна італійка, ім'я якої не розголошується, може бути засуджена на строк до шести років. Її 47-річний чоловік заявив, що вже більше двох років страждає від нездатності дружини справлятися з домашніми справами.

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За словами італійця, його виганяли з подружньої спальні і він був змушений жити в "антисанітарних умовах". Він додав, що продукти, які він купує, доводиться викидати, тому що дружина їх псує.

Це не перший випадок, коли подружжя намагаються домогтися один від одного виконання побутових обов'язків через суд. 27 грудня 2013 року мешканка Індії вирішила повернутися до чоловіка після того, як той у суді пообіцяв їй обладнати у будинку туалет. За словами жінки, їй не подобалося справляти потребу на вулиці і вона пішла від чоловіка.