Помічнику Медведєва ввижається намір військових США заразити абхазьких комарів вірусом Зіка
Комарі – носії вірусу Зіка можуть бути навмисно контаміновані, заявив колишній глава Росспоживнагляду, нині помічник голови уряду РФ Геннадій Онищенко.
За словами Онищенка, на узбережжі Чорного моря в Абхазії з 2012 року російські ентомологи реєстрували підвид комара, який є переносником вірусу Зіка, передає Російська служба ВВС.
"Це мене турбує, тому що десь за сто кілометрів від цього місця, де сьогодні живе цей комар, в самому близькому наближенні до наших кордонів знаходиться військова мікробіологічна лабораторія армії Сполучених Штатів Америки", - заявив він.
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На думку Геннадія Онищенка, "не для того Пентагон будував військову біологічну базу, щоб захистити грузинських дітей від кору".
У понеділок стало відомо, що Росспоживнагляд зареєстрував перший в Росії випадок захворювання людини лихоманкою Зіка.