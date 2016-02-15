Помічнику Медведєва ввижається намір військових США заразити абхазьких комарів вірусом Зіка

За словами Онищенка, на узбережжі Чорного моря в Абхазії з 2012 року російські ентомологи реєстрували підвид комара, який є переносником вірусу Зіка, передає Російська служба ВВС.

"Це мене турбує, тому що десь за сто кілометрів від цього місця, де сьогодні живе цей комар, в самому близькому наближенні до наших кордонів знаходиться військова мікробіологічна лабораторія армії Сполучених Штатів Америки", - заявив він.

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На думку Геннадія Онищенка, "не для того Пентагон будував військову біологічну базу, щоб захистити грузинських дітей від кору".

У понеділок стало відомо, що Росспоживнагляд зареєстрував перший в Росії випадок захворювання людини лихоманкою Зіка.