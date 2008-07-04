В Австралії вино тепер коштує дешевше за воду

На радість покупців пляшку «Шираза» або «Шардоне» в усіх магазинах одного з найбільших постачальників лікерогорілчаної продукції на місцевий ринок «Dan Murphy» тепер можна придбати лише за два австралійські долари (близько 1,9 долара США).

Захисники здорового способу життя забили на сполох, вважаючи, що уряд повинен ухвалити рішення про введення цінового мінімуму на подібну продукцію. За словами директора Фонду боротьби з алкоголізмом Джефа Манро, подібна ситуація провокує зростання числа людей, які вживають алкоголь.

В кінці квітня уряд країни подвоїв акцизний збір на слабкоалкогольні напої, відомі як «алкопопс», що підвищило їх вартість. Проте вино, яке вище за концентрацією алкоголю (в середньому 13%), опинилося тепер у виграшній позиції за ціновою ознакою і вмістом «градусів».

Газета.ру