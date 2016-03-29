Пасажир британського лоукостера одягнув на себе всі речі з валізи, щоб зекономити

Про це у вівторок, 29 березня пише Лента.ру сл посиланням на The Telegraph.

Відзначається, що 32-річний Метт Боттен (Matt Botten) летів з Лондона в Рейк'явік. Вирішивши не витрачати додаткові 45 фунтів стерлінгів (64 долара) за перевезення валізи в багажному відсіку, чоловік одягнув всі взяті з собою речі. Боттену довелося одягатися в кілька футболок, штанів і джинсів. Змінну пару взуття він засунув у кишені штанів.

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Незважаючи на те, що дивний зовнішній вигляд чоловіка насторожив сек'юріті аеропорту, Боттену дозволили пройти на борт.

Видання повідомляє, що влітку 2015 року інший пасажир EasyJet, який прямував з Лондона в Глазго, надів на себе шість футболок, чотири джемпери, три пари джинсів, двоє шорт, два піджака і дві кепки. Через велику кількість одягу чоловік втратив свідомість від теплового удару.