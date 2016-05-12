У Китаї запустили сервіс, де можна поскаржитися владі на плітки і чутки

Новий сервіс дозволить китайцям повідомити владі про помилкову, на їхню думку, інформацію, яка з'явилася в інтернеті, передає Бі-бі-сі. Це можна зробити, завантаживши посилання на матеріал або прикріпивши скріншот.

Поскаржитися можна буде на інформацію в будь-якій соціальній мережі або на будь-якому форумі.

За даними китайської державної газети Global Times, яка анонсувала запуск сервісу, у його розробці брали участь міністерство громадської безпеки і китайський аналог "Твіттера" Sina Weibo.

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Щомісяця сервіс буде публікувати звіт про чутки і плітки в мережі, а також пов'язану з ними інформацію, повідомляє газета з посиланням на заяву Sina Weibo.

Компанія обіцяла блокувати користувачів, яких звинуватили у поширенні чуток. В Sina також обіцяли, що їх справами займеться поліція.

У квітні глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що в країні потрібно поліпшити якість управління інтернетом, а владі - забезпечити користувачів якісним контентом.

Влада країни продовжує посилювати контроль над інтернетом. Правоохоронні органи вже давно намагаються знаходити і карати людей, які поширюють чутки. Влада вважає, що неправдива інформація може призвести до паніки.

За поширення чуток про вибухи в Тяньцзіні, які сталися в серпні 2015 року, вже були покарані приблизно 197 осіб, передає газета. Зокрема, поліція затримала 24-річного користувача інтернету, який заявив, що під час вибухів загинула тисяча осіб.