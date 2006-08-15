Товстих у світі стало більше, ніж голодних

Число жителів планети, які страждають на ожиріння, перевищило число тих, хто недоїдає. Зараз надмірною вагою або ожирінням страждають більш як мільярд жителів планети, у той же час тих, хто систематично недоїдає, в світі налічується близько 800 мільйонів. Такі дані на конференції Міжнародної Асоціації сільськогосподарських економістів, що проходить в Австралії, навів професор Університету Північної Кароліни Баррі ПОУПКІН, передає Лента.ру.

При цьому він зазначив, що епідемія ожиріння охоплює не тільки США і Європу, але й багато країн, що розвиваються.

За словами Б.ПОУПКІНА, недоїдання, що все ще залишається поширеним в окремих регіонах світу, поступово втрачає статус найважливішої світової проблеми: число тих, хто недоїдає, в бідних країнах стабільно скорочується протягом останніх десятиліть. У той же час епідемія ожиріння розповсюджується в світі зі зростаючою швидкістю.

Найбільш вірогідними причинами епідемії, на думку Б.ПОУПКІНА, є неправильне харчування і недостатність фізичної активності. При цьому все частіше з проблемою ожиріння стикаються не тільки багаті країни, але й ті, що розвиваються. Зокрема, протягом останніх років ожиріння стало національною проблемою в Китаї, торкнувшись не лише промислових, але й сільськогосподарських районів країни. На думку спостерігачів, це пов`язане зі збільшенням у раціоні китайців частки висококалорійних продуктів тваринного походження, механізацією праці, розвитком транспорту, а також зі збільшенням часу, який вони проводять перед екранами телевізорів.

Серед заходів із запобігання подальшому розповсюдженню епідемії ожиріння учасниками конференції були названі державне маніпулювання цінами на продукти з метою оздоровлення раціону громадян, підтримка виробників натуральних продуктів, а також пропаганда активного способу життя.