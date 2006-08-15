Товстих у світі стало більше, ніж голодних
Епідемія ожиріння охоплює світ
Число жителів планети, які страждають на ожиріння, перевищило число тих, хто недоїдає. Зараз надмірною вагою або ожирінням страждають більш як мільярд жителів планети, у той же час тих, хто систематично недоїдає, в світі налічується близько 800 мільйонів. Такі дані на конференції Міжнародної Асоціації сільськогосподарських економістів, що проходить в Австралії, навів професор Університету Північної Кароліни Баррі ПОУПКІН, передає Лента.ру.
При цьому він зазначив, що епідемія ожиріння охоплює не тільки США і Європу, але й багато країн, що розвиваються.
За словами Б.ПОУПКІНА, недоїдання, що все ще залишається поширеним в окремих регіонах світу, поступово втрачає статус найважливішої світової проблеми: число тих, хто недоїдає, в бідних країнах стабільно скорочується протягом останніх десятиліть. У той же час епідемія ожиріння розповсюджується в світі зі зростаючою швидкістю.
Найбільш вірогідними причинами епідемії, на думку Б.ПОУПКІНА, є неправильне харчування і недостатність фізичної активності. При цьому все частіше з проблемою ожиріння стикаються не тільки багаті країни, але й ті, що розвиваються. Зокрема, протягом останніх років ожиріння стало національною проблемою в Китаї, торкнувшись не лише промислових, але й сільськогосподарських районів країни. На думку спостерігачів, це пов`язане зі збільшенням у раціоні китайців частки висококалорійних продуктів тваринного походження, механізацією праці, розвитком транспорту, а також зі збільшенням часу, який вони проводять перед екранами телевізорів.
Серед заходів із запобігання подальшому розповсюдженню епідемії ожиріння учасниками конференції були названі державне маніпулювання цінами на продукти з метою оздоровлення раціону громадян, підтримка виробників натуральних продуктів, а також пропаганда активного способу життя.