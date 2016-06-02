У Львові поліція та перехожі зупинили трамвай, у якого відмовили гальма (відео)

У Львові працівники поліції та перехожі зупинили трамвай у якого на ходу відмовили гальма.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, сьогодні о 12:40 під час патрулювання вулиці Личаківської працівники поліції помітили, що трамвай, який слідує за маршрутом №2, їде на великій швидкості, близько 70 км на годину, в сторону перехрестя вулиць Личаківська-Мечникова з пожвавленим транспортним та пішохідним рухом.

Увімкнувши сирену і проблискові маячки на патрульному автомобілі щоб попередити учасників руху про небезпеку, працівники поліції під‘їхали до трамваю, який рухався. Водій кинула їм через двері "гальмівний чобіт", який патрульним вдалося швидко закріпити на колії. Під час наїзду на "гальмівний чобіт" перехожі та пасажири на зупинці громадського транспорту, які зрозуміли, що трамвай не керований, почали штовхати трамвай у протилежний його руху напрямок, щоб знизити швидкість.

«Трамвай рухався без електрики, в нього відмовили гальма. Його вдалося зупинили за кілька метрів від пішохідного переходу. Ніхто не постраждав. В салоні, окрім водія, нікого не було», - повідомляє патрульна поліція Львова.

Також, за інформацією прес-служби, "під час руху трамвай пошкодив автомобіль Ford Focus. На водія трамваю, яка перебувала у шоковому стані від цього випадку, склали протокол за скоєне ДТП".

Встановлюються причини пошкодження електротранспорту та всі обставини події.