На Рівненщині з музею викрали книгу "Як гартувалась сталь" монгольською мовою

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області, у нічний час зловмисники проникли до приміщення, пошкодивши навісний замок та серцевину замка на вхідних дверях.

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Наразі з’ясовано, що з музею злодії винесли церковну книгу, різноманітні значки радянських часів, три книги Миколи Островського "Як гартувалась сталь" казахською, вірменською та монгольською мовами, а також самовар.

Предмети, які становили б історичну цінність, викрадені не були.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі у 2015 році невідомі зловмисники викрали 40-тисячний тираж звіту одного із місцевих нардепів про 100 днів його роботи. Пізніше правоохорнці знайшли викрадені звіти у пункті прийому макулатури.