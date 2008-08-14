Фінал “Міс світу 2008” забирають у Києва побоюючись війни з Росією?

Фінал конкурсу краси “Міс Світу”, який мав відбутись у Києві 4 жовтня 2008 року, перенесено, і зараз організаційний комітет конкурсу розглядає інші країни, де можна було б провести цей конкурс.

Про це пише британська газета Daily Telegraph з посиланням на заяву організаторів конкурсу.

За інформацією газети, у заяві йдеться: “Через обставини, що знаходяться поза нашим контролем, ми з великим жалем змушені перенести фінал конкурсу “Міс світу 2008”. Це рішення було прийняте в інтересах учасниць, а також організації “Міс світу”.

Нова країна і дата проведення конкурсу будуть оголошені наступного тижня, повідомляється у заяві. На даний момент як альтернативна країна розглядається В’єтнам.

Представник прес-служби організації “Міс світу” відмовився розкрити причини такого рішення, але з джерел у комітеті газеті вдалось дізнатись, що рішення було прийнято у зв’язку із існуванням побоювань, що Росія переключить свою увагу (з Грузії) на Україну, яка є ще одним союзником США на пострадянському просторі.

Газеті не вдалось також взяти коментар у президента організації “Міс світу” Джулії МОРЛІ, оскільки перебуває на Олімпіаді у Пекіні.

Це вже не вперше, коли організатори конкурсу вирішують перенести місце проведення конкурсу. Так, у 2002 році, через бунти ісламістів, у яких загинуло близько 200 осіб, конкурс в останній момент було перенесено з Нігерії до Лондона.