У CERN помітили "притулок" для комп'ютерних мишок

У Європейському центрі ядерних досліджень (ЦЕРН) існує "притулок" для комп'ютерних мишок. Йому навіть присвячена сторінка на сайті CERN. Про це повідомила журналістка Motherboard Вікторія Терк, яку цитує "Медуза".

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У службі безпеки ЦЕРН розповіли, що притулок з'явився в 2011 році як першоквітневий жарт. З допомогою такого розіграшу хотіли звернути увагу співробітників центру на безпечну поведінку в інтернеті.

Ідея жарту полягала в тому, щоб співробітники ЦЕРН надіслали свої мишки в "притулок", а самі вводили електронні адреси з допомогою клавіатури.

"Одна з найбільш небезпечних речей у сфері комп'ютерної безпеки — перехід по небезпечним посиланням. Люди бачать текст, підкреслений блакитною лінією (посилання), клацають по ньому, і ніколи не вгадаєш, що там буде", — пояснив Стефан Людерс зі служби безпеки.

Комп'ютерні миші в притулок передають співробітники ЦЕРН. Клітку, в якій раніше жили морські свинки, також пожертвував один із співробітників центру.

У 2012 році сталася катастрофа — від сильного вітру впало дерево й розтрощило клітки з мишами. Пізніше притулок відновили.