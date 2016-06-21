ЗМІ: Китайські хакери переключилися з енергетичного сектора США на російські та українські військові цілі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь приватної компанії FireEye Inc., яка займається питаннями кібербезпеки, інформує РБК.

При цьому найбільш помітне зниження хакерських атак було зафіксовано після того, як США і Китай уклали угоду, що передбачає відмову від ведення кібершпіонажу відносно один одного, зазначає агентство.

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Високопоставлений представник адміністрації Барака Обами заявив агентству, що уряд США поки не готовий заявити, що Пекін повністю дотримується угоди, але нова доповідь буде взята до уваги. «Ми все ще продовжуємо оцінювати (дії Китаю)», - сказав співрозмовник Reuters.

У той же час FireEye і ряд інших компаній щодо забезпечення кібербезпеки зафіксували зростання економічного кібершпіонажу з боку китайських хакерів щодо Росії, Близького Сходу, Японії і Південної Кореї.

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Компанія CrowdStrike, яка також спеціалізується на питаннях кібербезпеки, зазначає, що спостерігала зростаючу активність китайських хакерів за межами США в минулому році. За даними компанії, в основному це були російські та українські військові цілі, індійські політичні групи і монгольська гірничодобувна промисловість.