В Австралії забруднили їжею картину за $3 мільйони
03:18, 25 червня 2016Курйози
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В австралійському Сіднеї у художній галереї Нового Південного Уельсу заляпали їжею картину відомого художника XIX століття Джона Гловера.
REUTERS
Інцидент стався при підготовці фуршета до відкриття однієї з виставок, повідомляє Еспрессо з посиланням на The Australian.
Вартість картини оцінюють у три мільйони доларів.
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В ході розслідування, їжу було виявлено ще на одній картині Гловера. Виявилось, що шедеври забруднили ще в 2014 році, проте відомо про це стало тільки зараз.
Представники галереї зобов'язали співробітників, які займаються ресторанним обслуговуванням заходів, що проводяться у будівлі, готувати їжу виключно на кухні.
За останні два роки в найбільшому художньому музеї Сіднея сталося 56 інцидентів, пов'язаних з псуванням витворів мистецтва.
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