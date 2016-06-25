В Австралії забруднили їжею картину за $3 мільйони

Інцидент стався при підготовці фуршета до відкриття однієї з виставок, повідомляє Еспрессо з посиланням на The Australian.

Вартість картини оцінюють у три мільйони доларів.

Читайте такожУкраїнці зможуть безкоштовно відвідувати музеї Верони – мер

В ході розслідування, їжу було виявлено ще на одній картині Гловера. Виявилось, що шедеври забруднили ще в 2014 році, проте відомо про це стало тільки зараз.

Представники галереї зобов'язали співробітників, які займаються ресторанним обслуговуванням заходів, що проводяться у будівлі, готувати їжу виключно на кухні.

За останні два роки в найбільшому художньому музеї Сіднея сталося 56 інцидентів, пов'язаних з псуванням витворів мистецтва.