Австралійці до Дня незалежності США перетворили "неапетитного" Трампа на смачний пончик

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Mashable,

Випічку придумала мережа Doughnut Time.

«Якщо думка про обрання Дональда Трампа як президента США в 2016 році звучить не дуже апетитно, можливо, їстівна версія доведеться вам більше до смаку?» - пише видання.

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Пончик у вигляді Трампа приурочено до святкування Дня незалежності США, який відзначається 4 липня. Випічка обігрує зачіску політика і назву свята - пончик називається Hair Dependence Day.