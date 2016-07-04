Австралійці до Дня незалежності США перетворили "неапетитного" Трампа на смачний пончик

15:00, 04 липня 2016
Курйози
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В Австралії пекли пончики, які схожі на кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

пончики / twitter.com/mashable

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Mashable,

Випічку придумала мережа Doughnut Time.

«Якщо думка про обрання Дональда Трампа як президента США в 2016 році звучить не дуже апетитно, можливо, їстівна версія доведеться вам більше до смаку?» - пише видання.

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Пончик у вигляді Трампа приурочено до святкування Дня незалежності США, який відзначається 4 липня. Випічка обігрує зачіску політика і назву свята - пончик називається Hair Dependence Day.

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