В Росії продають "флешку" на 50 мегабайт, яка важить 25 кілограмів

Російське закрите акціонерне товариство "НИИФИ и ВТ" яке займається дослідженням і розробкою радіоелектронної апаратури, розробило і пропонує придбати зовнішній накопичувач об'ємом 50 мегабайт.

Згідно з інформацією на сайті, накопичувач під назвою ВНД-М2.05 важить 25 кілограмів. Його габарити 500ммх254ммх380мм. При цьому неформатована ємність - 50 мегабайт.

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В інформації про закупівлі вказано, що вартість ВНД-М2.05 становить 3,7 млн рублів.

Виробник пояснює, що цей пристрій призначено для експлуатації в якості зовнішньої пам'яті обчислювального комплексу. Інформація передається по інтерфейсу "Манчестер-2" (ГОСТ 26765.52-87), датованому 1987 роком.

Також на сайті компанії пропонують купити накопичувач ВНД-Т такої ж ємності. На думку виробника, він замінить зняті з виробництва накопичувачі на магнітних стрічках типу АП 5600 і також призначений для роботи в складі обчислювальних комплексів.