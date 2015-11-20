Китай посунув США у рейтингу найшвидших суперкомп'ютерів

Про це свідчить листопадовий список Top-500, передає Лента.ру.

У свіжому рейтингу в число 500 найшвидших суперкомп'ютерів увійшли 109 (22 відсотки від усіх апаратів у списку) систем з Китаю, тоді як у червні їх було 37. Експерти, знайомі з ситуацією на ринку, вважають, що вибухове зростання пов'язане з розвитком науки і військових технологій в Китаї.

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Перше місце в Top-500 в п'ятий раз зайняв китайський суперкомп'ютер Tianhe-2 («Тяньхэ-2» або «Чумацький шлях-2»). Як і в попередньому рейтингу, який вийшов півроку тому, максимальна продуктивність Tianhe-2 склала 33,86 петафлопс (33 мільйони мільярдів операцій в секунду), що приблизно вдвічі більше, ніж у найближчого переслідувача. Комп'ютер встановлений в Оборонному науково-технічному університеті Народно-визвольної армії КНР.

США, навпаки, представлені в рейтингу рекордно мало, незважаючи на програму по створенню екзафлопного комп'ютера (у 30 разів швидше Tianhe-2), проголошену Бараком Обамою. Кількість американських високопродуктивних систем в рейтингу впало до 200, тоді як у червні їх було 231. Це історичний мінімум — 40 відсотків.

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Тим не менш США — єдина країна, дві системи якої увійшли в десятку найшвидших. Шостою стала Trinity Cray XC40, створена для Лос-Аламоської національної лабораторії і Сандинійської національної лабораторії (США). А восьме місце зайняв суперкомп'ютер Hazel Hen, також зібраний з обчислювальних модулів Cray XC40, встановлений у штутгартській Лабораторії високопродуктивних обчислень (Німеччина). Їх продуктивність складає 8 і 6,5 петафлопс, відповідно.