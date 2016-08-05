РПЦ попросила прибрати покемона Raa666 зі свого собору у Відні
15:52, 05 серпня 2016Курйози
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Настоятелі собору Святого Миколая у Відні, що знаходиться у веденні Російської православної церкви, попросили розробників популярної мобільної гри Pokemon Go прибрати з храму покемона на ім'я Raa666.
REUTERS
Про це повідомляє газета The Local Austria, передає Радіо Свобода.
В офіційному зверненні собору до компанії Niantic Labs кажуть, що храм - "святе місце, яке служить лише для проведення богослужінь".
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Як повідомляв УНІАН, раніше музей Голокосту у Вашингтоні і Арлінгтонське Національне кладовище у Вірджинії поросили користувачів Pokémon Go утриматися від лову покемонів на своїй території.
У свою чергу, у Великій хоральній синагозі Санкт-Петербурга популярність гри використали для залучення відвідувачів. Студенту, який спіймав "кишенькового монстра" в синагозі, подарували пляшку кошерного вина.
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