РПЦ попросила прибрати покемона Raa666 зі свого собору у Відні

Про це повідомляє газета The Local Austria, передає Радіо Свобода.

В офіційному зверненні собору до компанії Niantic Labs кажуть, що храм - "святе місце, яке служить лише для проведення богослужінь".

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Як повідомляв УНІАН, раніше музей Голокосту у Вашингтоні і Арлінгтонське Національне кладовище у Вірджинії поросили користувачів Pokémon Go утриматися від лову покемонів на своїй території.

У свою чергу, у Великій хоральній синагозі Санкт-Петербурга популярність гри використали для залучення відвідувачів. Студенту, який спіймав "кишенькового монстра" в синагозі, подарували пляшку кошерного вина.