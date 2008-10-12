Депутат норвезького парламенту витрачала бюджетні гроші на ворожок

Депутат норвезького парламенту оголосила, що більше не виставлятиме свою кандидатуру на виборах у зв`язку з тим, що витратила великі суми з парламентського бюджету на телефонні дзвінки провісникам майбутнього.

Депутат від правлячої Лейбористської партії Саєра Хан визнала, що протягом дев`яти місяців 793 рази користувалася послугами віщунів і спілкувалася з ними по телефону в цілому 133 години.

За один тримісячний період вона витратила на дзвінки 48 тисяч крон (7750 доларів), повідомляє щоденна газета Verdens Gang.

29-річна Хан стверджує, що повернула всі гроші в скарбницю парламенту.

Про телефонні витрати депутата, які більш ніж в два рази перевищили витрати за цією статтею кожного з її колег, стало відомо, коли бухгалтерія парламенту відмовилася надалі оплачувати її рахунки.

Хан дзвонила провісникам майбутнього так часто, що деякі з них попросили її більше цього не робити, пише Verdens Gang.

За словами лідера парламентської фракції лейбористів Гілл-Марті Солберг, поради телефонних ворожок ніяк не відбилися на роботі партії в законодавчому органі.

Разом з тим, ані Хан, ані Солберг не уточнили, яких саме порад просила у ворожок депутат. Крім того, Солберг сказала, що загальна сума телефонних рахунків її соратника по партії не буде оприлюднена.

Раніше Хан стверджувала, що її великі витрати пов`язані з тим, що вона дзвонила по супутниковому телефону своєму другу, який бере участь у секретній місії британських спецслужб за кордоном.

Наступні загальні вибори в Норвегії відбудуться у вересні 2009 року.

Бі-бі-сі