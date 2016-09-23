У Білому домі розіграли Обаму (відео)

Над президентом США Бараком Обамою у Білому домі пожартували, коли він вручав національні медалі в області мистецтв і гуманітарних наук.

Про це пише ABC News. Один з лауреатів, знаменитий актор, сценарист, продюсер і режисер Мел Брукс, пожартував над Обамою: отримуючи нагороду, комік присів і зробив вигляд, що знімає з президента штани. Читайте такожУ ресторані Краснодарського краю пропонують "страви з Порошенка і Яценюка" (фото) Зі свого боку, Обама підіграв Бруксу.

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