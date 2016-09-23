У Білому домі розіграли Обаму (відео)
21:58, 23 вересня 2016Курйози
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Над президентом США Бараком Обамою у Білому домі пожартували, коли він вручав національні медалі в області мистецтв і гуманітарних наук.
REUTERS
Про це пише ABC News.
Один з лауреатів, знаменитий актор, сценарист, продюсер і режисер Мел Брукс, пожартував над Обамою: отримуючи нагороду, комік присів і зробив вигляд, що знімає з президента штани.
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Зі свого боку, Обама підіграв Бруксу.
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