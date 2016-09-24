У США заарештований один з клоунів, які тероризують жителів кількох штатів (фото)

20-річного Джонатана Мартіна звинуватили в появі в публічному місці в масці та в хуліганстві, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше поліція Кентуккі оповістила жителів про неприпустимість водіння машини і появи на публіці в подібному вигляді. За словами місцевої влади, це може створити відчуття тривоги в суспільстві.

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Це відбулося на тлі повідомлень, що з'явилися в останні місяці, про те, що люди в різних частинах США, одягнувшись у клоунські костюми, нібито заманюють дітей у ліс.

Повідомлення про людей, що розгулюють в клоунських костюмах і наводять жах на місцевих жителів, надійшли в поліцію Північної і Південної Кароліни, Джорджії і Кентуккі; записи про це з'явилися в соціальних мережах.

На повірку частина цих сигналів виявилася хибною, однак багатьох ці повідомлення серйозно налякали. Так, набула резонансу історія 11-річної дівчинки у штаті Джорджія, яку заарештували за те, що вона принесла в школу ніж.

Вона пояснила, що намагалася таким чином "підстрахуватися на випадок нападу клоуна".

Як пише Meduza, в серпні мешканці житлового комплексу Fleetwood Manor у місті Грінвілл в штаті Південна Кароліна помітили в лісі кількох людей в клоунських костюмах. Діти, які бачили їх, розповіли, що клоуни "шепотілися і видавали дивні звуки". Жінка, якій поскаржився на клоунів син, бачила їх у лісі - вони світили лазерними указками і зникли при її появі. Пізніше вони прийшли до її будинку - "якісь люди дзвонили ланцюгами і стукали у вхідні двері".

Одна з місцевих мешканок розповіла, що зустріла людину в клоунському костюмі, повертаючись додому о пів на третю ночі. «Клоун великої комплекції з миготливим носом стояв під ліхтарем поруч з смітником», - описала його жінка. Людина в костюмі помахала їй рукою, після чого вона теж помахала йому і пішла до себе додому. Цей випадок був записаний в поліцейському звіті.

Декількома тижнями раніше у місті Грін-Бей в штаті Вісконсін чоловік у костюмі клоуна бродив по вулицях зі зв'язкою чорних повітряних кульок.

За даними The New York Times, в 2014 році "зловісних клоунів" бачили в Альбукерці, в 2015-му - на кладовищі в Чикаго.