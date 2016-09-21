На Тернопільщині у Козовій 25 вересня відбудеться "Коза-фест"
15:26, 21 вересня 2016Тернопіль
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В рамках заходу відбудеться парад кіз місцевих господарів та фермерів району, після чого буде обрано найкрасивішу козу.
Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, в рамках заходу відбудеться парад кіз місцевих господарів та фермерів району, після чого буде обрано найкрасивішу козу.
Також в рамках фестивалю – сільськогосподарський ярмарок, обласні змагання з перетягування линви, спецпогашення ювілейного конверту з печаткою фестивалю, філателістична виставка «Коза та Козова», майстер-класи народних ремесел та промислів для дорослих та дітей.
Окрім цього на центральній площі райцентру приготують козацький куліш та юшку, спробувати які зможуть усі бажаючі.
Завершиться святкування концертною програмою.
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