На Тернопільщині у Козовій 25 вересня відбудеться "Коза-фест"

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, в рамках заходу відбудеться парад кіз місцевих господарів та фермерів району, після чого буде обрано найкрасивішу козу.

Також в рамках фестивалю – сільськогосподарський ярмарок, обласні змагання з перетягування линви, спецпогашення ювілейного конверту з печаткою фестивалю, філателістична виставка «Коза та Козова», майстер-класи народних ремесел та промислів для дорослих та дітей.

Окрім цього на центральній площі райцентру приготують козацький куліш та юшку, спробувати які зможуть усі бажаючі.

Завершиться святкування концертною програмою.