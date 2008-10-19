Студентки на Майдані влаштували бої у багнюці (фото)

Політичні брудні ігри на головній площі країни. Столичні студентки з жіночого руху "Фемен" на знак протесту проти дострокових парламентських виборів влаштували справжні бої у багнюці, передає 5 канал. Брудом поливали українські політичні сили.

Трикутний ринг та три відра багнюки. Активістки жіночого руху "Фемен" готуються поливати одна одну брудом - за прикладом політиків. Організатори кажуть: не могли втриматися, щоб не висловити протест проти чергових парламентських виборів. Акцію влаштували на Майдані Незалежності - бо саме його вважають центром політичних чвар.

Останні приготування перед поєдинком. Напівоголеним дівчатам у купальниках кольорів основних політичних сил домальовують на обличчях партійні емблеми. Натовп вигукує римейки на політичні лозунги.

Десять хвилин - і кольорів купальників уже не відрізнити. Дівчата по вуха у багнюці.

Олександра Шевченко, учасниця акції каже: "Я думаю, чому нашим політикам подобається грати у такі ігри?! Бо це дійсно весело! І вони там як діти, як безшабашна молодь, в якої нема обов`язків. Вони граються, хоча мають на собі обовязок за цілу країну".

Із позицією дівчат погоджуються й перехожі. І додають - такі акції мають бути масштабнішими.

Переможця політичних брудних боїв так і не визначили. Перемогла, як ведеться, дружба. Самі ж активістки запевнили: якщо парламентські вибори таки відбудуться, свій громадянський обов`язок вони виконають і проголосують. От тільки проти всіх

Фото УНІАН