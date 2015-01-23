Дослідники дізналися спосіб порятунку від яструба, прикріпивши до його голови відеокамеру (відео)

Про свої експерименти біологи розповіли на сторінках журналу The Journal of Experimental Biology, а коротко про них повідомляє Science News, повідомляє Lenta.ru.

Американський біолог Сюзанна Амадор Кейн об'єднала зусилля з нідерландським мисливцем Робертом Мастерсом, господарем дворічної хижої птиці Шинти. Учені працювали з яструбом-тетерев'ятником - найбільшим представником роду. Птицю із камерою на голові випустили полювати у ліси і поля в регіоні Твенте.

Узагальнивши дані по 16 записам полювання яструба на кроликів і фазанів, біологи визначили стратегію, якою птах користується для переслідування здобичі.

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Яструб фіксував погляд на своїй майбутній жертві і летів до неї під постійним кутом, розраховуючи, де вона буде до моменту наближення до землі. Якщо кролики і фазани згортали в бік, яструб коригував свій курс. Коли яструб наближався до переляканої жертви, він починав переслідувати її безпосередньо, по п'ятах.

Хоча у тварин майже немає шансів втекти від птаха, який дуже швидко летить, більша частина записаних на відео погонь закінчилася невдачею. На думку вчених, кролики рятуються завдяки різким стрибкам в сторону, які ламають «захоплення цілі» зоровим апаратом птаха. Іншими словами, піти від переслідування яструба можна тільки завдяки обману його органів почуттів.