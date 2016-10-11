"Слідами Медведєва": Пєсков заснув на зустрічі Путіна з Ердоганом (відео)

22:09, 11 жовтня 2016
Курйози
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Прес-секретар російського лідера заснув у прямому ефірі і в першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Рэджепа Ердогана.

Песков уснул по время пресс-конференции / Скриншот

Дмитро Пєсков кілька разів заснув під час спільної прес-конференції президентів Росії і Туреччини 10 жовтня в Стамбулі. Ролик опублікувала компанія Ruptly, яка знімає відео для російського пропагандистського каналу Russia Today.

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Протягом заходу Пєсков кілька разів потрапляє в камеру. Хилити в сон його почало ще на промові Ердогана. Проте під час виступу Путіна ситуація змінилася мало.

Нагадаємо, раніше здатністю подрімати на офіційних заходах прославився нині російський прем'єр Дмитро Медведєв – він заснув на церемонії відкриття Олімпіади в Сочі.

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