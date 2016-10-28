"Почув голос бога": президент Філіппін, який відправив Обаму в пекло, поклявся більше не матюкатися

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на BBC.

За його словами, це відбулося під час польоту в літаку, коли філіппінський лідер повертався з Японії в своє рідне місто Давао.

«Я почув голос, який сказав мені перестати лихословити, інакше літак розіб'ється під час польоту, і я дав обіцянку припинити», - розповів Дутерте.

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При цьому президент Філіппін пообіцяв не використовувати у своїй промові сленг і різні лайки, підкресливши, що «обіцянка богові — це обіцянка філіппінського народу».

За останні кілька місяців Родріго Дутерте прославився завдяки своїм їдким висловлювань на адресу різних світових лідерів. Так, на початку вересня він назвав президента США Барака Обаму «сучим сином». Через місяць Обамі знову дісталося від Дутерте, коли філіппінський лідер послав главу США до біса. Також Дутерте назвав генерального секретаря ООН Пан Гі Муна «дурнем»через те, що той знову розкритикував радикальні дії філіппінської влади в боротьбі з наркотиками.