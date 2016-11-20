У Перу затримали жінку, яка хотіла подарувати Путіну светр
У Перу затримали жінку, яка намагалася підійти до президента Росії Володимира Путіна, щоб подарувати йому светр.
Про це сама затримана повідомила в ефірі місцевої радіостанції RPP, повідомляє РБК.
Жінка по імені Хуліа Кастро пояснила, що є власницею малого бізнесу з виробництва одягу. При спробі подарувати російському лідерові светр, виготовлений підприємством, вона була затримана співробітниками служби безпеки, а потім доставлена у відділення поліції, розповіла жінка.
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За словами Кастро, раніше в рамках саміту їй вдалося зустрітися з представниками засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга.
Путін прибув до Ліми 19 листопада на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Як очікується, у столиці Перу президент РФ проведе ряд двосторонніх зустрічей, включаючи переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.