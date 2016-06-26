Путін здійснив візит до Китаю, шукаючи підтримки

Президент Росії Владімір Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін зустрілися у Пекіні. Цього року країни, що мають подібні позиції на міжнародній політичній арені, відзначають 15 річницю підписання угоди про дружбу та співпрацю, повідомляє Euronews.

Це вже четвертий візит Путіна до Китаю відколи Сі Цзіньпін заступив на посаду.

Після продовження західних санкцій проти Росії через анексію Криму, різке падіння ціни на нафту з середини 2014 року, із подешевшанням рубля та інфляцією російському керівництву доводиться шукати підтримки партнерів країни, вважають експерти.

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Одна із стратегічних цілей цього візиту - підписання багатомільярдної позики від китайських банків для побудови швидкісної залізниці між Москвою та Казанню. На порядку денному також - десятки інших угод.

Напередодні візиту прес-служба Путіна анонсувала проведення двосторонніх переговорів за проектами євразійської інтеграції та обговорення з китайськими політиками міжнародних питань: ситуації в Сирії, Афганістані та на Корейському півострові.

Російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін заявив, що в ході переговорів в Пекіні сторони обговорять проекти транскордонної транспортної інфраструктури, загальний розвиток Північного морського шляху і глобальні супутникові навігаційні системи.