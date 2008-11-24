Росіяни відмовляються від горілки. Як пише "Независимая газета", криза примусила громадян змінювати звички і скорочувати витрати не лише на дорогі покупки, але і на алкоголь. Національна алкогольна асоціація б`є тривогу – запаси алкоголю в роздрібній торгівлі до початку листопада виявилися в 6 разів вищими, ніж на той же період роком раніше. Через затоварювання підприємства, які продукують алкоголь, вимушені скорочувати виробництво. Якщо ситуація не виправиться, то експерти передбачають масове банкрутство виробників алкоголю після Нового року.

Эхо Москвы