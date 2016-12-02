Вигнали нечисть: у Москві освятили автозаки (фото)

Про це повідомили у прес-службі УФСВП по Москві.

"Помічник начальника УФСВП з організації роботи з вірянами протоієрей Костянтин Кобелєв спільно з дияконом Кирилом Марковським звершив освячення парку службових автомобілів управління з конвоювання", - йдеться в повідомленні.

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Отець Костянтин прочитав молитву й окропив машини святою водою. Священнослужитель закликав водіїв до пильності й відповідальності на дорогах, шанобливо ставитися до всіх учасників дорожнього руху.

Автопарк управління з конвоювання УФСВП по м. Москві налічує кілька десятків одиниць автотранспорту.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Придністров'ї православний священик потоптався на "одержимому бісами".