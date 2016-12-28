Медведєв "породив" 2 із 10 топ-мемів 2016 року за версією Google

09:58, 28 грудня 2016
Курйози
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв став автором двох мемів, які увійшли в російський топ-10 за 2016 рік за версією сервісу Google Trends.

REUTERS

Про це повідомляється на сайті сервісу.

Фраза "Грошей немає, але ви тримайтеся" займає другий рядок списку. Ці слова Медведєв виголосив під час зустрічі з пенсіонерами в окупованому Криму в травні 2016 року.

На питання про індексацію пенсій голова російського уряду сказав, що "Просто грошей немає зараз. Знайдемо гроші — зробимо індексацію. Ви тримайтесь тут! Вам всього доброго та гарного настрою".

Другий мем авторства Медведєва — "Русіано" — займає сьому позицію. Перейменувати каву "американо" в "русіано" російський прем'єр запропонував на засіданні Євразійської міжурядової ради.

У розмові Медведєв зазначив, що білоруські чиновники вели себе "виключно конструктивно", на що голова уряду Білорусі Андрій Кобяков сказав, що йому в цьому допомогла східна кава.

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"Каже, дайте мені американо. Це взагалі неполіткоректно звучить. Давайте американо перейменуємо!", — сказав Медведєв, звертаючись до одного з учасників засідання. "Русіано", — знайшов нову назву для напою російський прем'єр.

В той же час очолює топ-10 мемів за версією Google Trends слово "патімейкер", а замикає — "мое увожение".

Список "Людей року" відкриває обраний президент США Дональд Трамп, на другому місці — британський актор Алан Рікман. Рікман помер 14 січня 2016 року.

Як відомо, Google Trends — це публічний додаток корпорації Google, заснований на пошуку компанії, який показує, як часто певний термін шукають по відношенню до загального обсягу пошукових запитів у різних регіонах світу і на різних мовах.

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Теги: #Медведєв