Медведєв "породив" 2 із 10 топ-мемів 2016 року за версією Google

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Фраза "Грошей немає, але ви тримайтеся" займає другий рядок списку. Ці слова Медведєв виголосив під час зустрічі з пенсіонерами в окупованому Криму в травні 2016 року.

На питання про індексацію пенсій голова російського уряду сказав, що "Просто грошей немає зараз. Знайдемо гроші — зробимо індексацію. Ви тримайтесь тут! Вам всього доброго та гарного настрою".

Другий мем авторства Медведєва — "Русіано" — займає сьому позицію. Перейменувати каву "американо" в "русіано" російський прем'єр запропонував на засіданні Євразійської міжурядової ради.

У розмові Медведєв зазначив, що білоруські чиновники вели себе "виключно конструктивно", на що голова уряду Білорусі Андрій Кобяков сказав, що йому в цьому допомогла східна кава.

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"Каже, дайте мені американо. Це взагалі неполіткоректно звучить. Давайте американо перейменуємо!", — сказав Медведєв, звертаючись до одного з учасників засідання. "Русіано", — знайшов нову назву для напою російський прем'єр.

В той же час очолює топ-10 мемів за версією Google Trends слово "патімейкер", а замикає — "мое увожение".

Список "Людей року" відкриває обраний президент США Дональд Трамп, на другому місці — британський актор Алан Рікман. Рікман помер 14 січня 2016 року.

Як відомо, Google Trends — це публічний додаток корпорації Google, заснований на пошуку компанії, який показує, як часто певний термін шукають по відношенню до загального обсягу пошукових запитів у різних регіонах світу і на різних мовах.