Чоловік, який у новорічну ніч поглумився над знаком "Hollywood", здався поліції

Про це повідомляє видання Buzzfeed.

Художник Зак Фернандес, який відомий в соціальних мережах під ніком "JesusHands", здався поліції зі своїм адвокатом в понеділок. Фернандес забрався в перші години 1 січня у непрацюючу обгороджену зону, і перевтілив за допомогою брезенту напис "Hollywood" на "Hollyweed".

"Я просто сподіваюся, що розмова (щодо правопорушення – ред.) триває", – сказав Buzzfeed мешканець каліфорнійського міста Помона. "Трохи світла ще є у світі", – додав він.

Фернандес був затриманий поліцією Лос-Анджелеса і попереджений про підозру у незаконному проникненні. Він буде випущений в очікуванні суду 15 лютого, повідомляє поліція.

У понеділок, Фернандес сказав, що він у своїх діях залишився в рамках закону.

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"Якби я порушив закон щодо права володіння, я не збираюся ухилятися від закону", – заявив Фернандес.

Як повідомляв УНІАН, у Лос-Анджелесі в новорічну ніч перетворили напис "Hollywood" у "Hollyweed", немов "ліс з падубів" заріс "травою".

"Hollywood" - назва району Лос-Анджелеса, який став центром американської кіноіндустрії. "Weed" означає "бур'ян", в розмовному англійському так часто називають марихуану.