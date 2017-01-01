Любителі марихуани поглумилися над знаменитим знаком "Hollywood"
21:36, 01 січня 2017Курйози
3325 0
У Лос-Анджелесі невідомі перетворили напис "Hollywood" у "Hollyweed", немов "ліс з падубів" заріс "травою".
У новорічну ніч Голлівуд зробили зеленішим / Фото via cnn.com
"Hollywood" - назва району Лос-Анджелеса, який став центром американської кіноіндустрії. "Weed" означає "бур'ян", в розмовному англійському так часто називають марихуану.
Читайте такожП'ять американських штатів голосують за легалізацію марихуани
У поліції Лос-Анджелеса розповіли, що "акт вандалізму" був скоєний у новорічну ніч. Невідомі використовували білий брезент, щоб перетворити дві літери "О" в "Е", передає CNN.
Однак такий зухвалий жарт стався не вперше. Знак так само "відредагували" в 1983 році.
Фото via twitter.com/shelbygrad
Як повідомляв УНІАН, нещодавно жителю Закарпаття не вдалося передати старшому братові в СІЗО марихуану в хот-догах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter