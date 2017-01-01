Любителі марихуани поглумилися над знаменитим знаком "Hollywood"

"Hollywood" - назва району Лос-Анджелеса, який став центром американської кіноіндустрії. "Weed" означає "бур'ян", в розмовному англійському так часто називають марихуану.

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У поліції Лос-Анджелеса розповіли, що "акт вандалізму" був скоєний у новорічну ніч. Невідомі використовували білий брезент, щоб перетворити дві літери "О" в "Е", передає CNN.

Однак такий зухвалий жарт стався не вперше. Знак так само "відредагували" в 1983 році.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно жителю Закарпаття не вдалося передати старшому братові в СІЗО марихуану в хот-догах.