Одесити використовують кришку від сміттєвого бака в якості саней (фото)

Відповідне фото оприлюднили користувачі Одеського форуму.

На світлині можна побачити, як люди сідають на кришку від контейнеру і скочуються на ній з гірки.

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Тим часом в Одеській області з 8 січня на автодорогах загального користування залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів, а саме: Одеса-Рені та Одеса-Кучурган.

Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонове.