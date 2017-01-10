Одесити використовують кришку від сміттєвого бака в якості саней (фото)
11:27, 10 січня 2017Курйози
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В Одесі використовують кришку від сміттєвого бака в якості саней.
Діти знайшли веселе застосування кришці від сміттєвого бака / forumodua.com
Відповідне фото оприлюднили користувачі Одеського форуму.
На світлині можна побачити, як люди сідають на кришку від контейнеру і скочуються на ній з гірки.
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Тим часом в Одеській області з 8 січня на автодорогах загального користування залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів, а саме: Одеса-Рені та Одеса-Кучурган.
Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонове.
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