Кімнати із готівкою та "чорний" ринок боліварів у РФ: російські компанії вивезли із Венесуели гори знеціненої валюти

Російські компанії за три останні роки вивезли із Венесуели мільярди боліварів. Однак, у зв’язку із тим, що у Венесуелі криза, її місцева валюта за цей час знецінилася в 50 разів, пише Republic.

Повідомляється, що економіка Венесуели суттєво залежить від вартості нафти, а минулого року інфляція у країні виросла до 720%.

Відтак, щоб урятувати свій прибуток, компанії із РФ почали вивозити із Венесуели літаками та кораблями готівкові гроші. Адже у Венесуелі обміняти болівари не змогли.

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Відтак, у Росії готівку почали збувати за зниженими цінами, а в мережу потрапило відео кімнати, в якій лежить кучугура венесуельських боліварів. У той же час, венесуельське законодавство забороняє обіг боліварів поза межами країни.

У Венесуелі констатують, що з країни вивезли готівкою 300 мільярдів боліварів до США, Швейцарії, Польщі, Росії, України та інших країн.

"Ці гори готівки насправді коштують менше десяти тисяч доларів. Папір, на якому друкують болівари, коштує зараз дорожче, ніж вони самі. На "чорному" ринку ці купюри по 100 боліварів коштують не більше двох центів, і ситуація погіршується. Незрозуміло, навіщо порушувати закони і вивозити це сміття з країни", - коментує венесуельський економіст Хенкель Гарсія.

Цю валюту могла скуповувати в РФ держкомпанія "Роснефть", яка має бізнес у Венесуелі. На прохання спростувати чи підтвердити цю інформацію, прес-секретар компанії Михайло Леонтьєв як відрізав: "Не ваше собаче діло".