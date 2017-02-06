На Вінниччині 77-річний дідусь довів у суді, що живий (відео)

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

На Вінниччині 77-річний дідусь дізнався від соціальних служб, що помер.

Два місяці тому йому перестали нараховувати пенсію та позбавили субсидії - на підставі судової ухвали, що чоловіка вже немає в живих.

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Пенсіонер підозрює, що це справа рук рідного сина.

Мовляв, заради шматка землі, той довів у суді, що його батько помер.