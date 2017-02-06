На Вінниччині 77-річний дідусь довів у суді, що живий (відео)
21:00, 06 лютого 2017Курйози
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Причиною такої юридичної колізії стали "діяння" його сина.
На Вінниччині 77-річний дідусь довів у суді, що живий
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
На Вінниччині 77-річний дідусь дізнався від соціальних служб, що помер.
Два місяці тому йому перестали нараховувати пенсію та позбавили субсидії - на підставі судової ухвали, що чоловіка вже немає в живих.
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Пенсіонер підозрює, що це справа рук рідного сина.
Мовляв, заради шматка землі, той довів у суді, що його батько помер.
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