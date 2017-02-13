У столиці Пакистану заборонили святкувати День Святого Валентина

Суд заборонив фестивалі та інші заходи, що проводяться в честь свята у громадських місцях або державних установах, передає Русская служба ВВС.

ЗМІ також заборонено якось рекламувати або висвітлювати події, пов'язані з Днем всіх закоханих.

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Рішення суду було за петицією, в якій стверджувалося, що святкування Дня Святого Валентина суперечить ісламським вченням.

Згідно газеті The Dawn, в петиції йдеться, що фестивалі на честь Дня всіх закоханих "призводять до поширення аморальних поглядів і непотрібної поведінки".

Під заборону не потрапили магазини і ресторани.

У Пакистані свято в цілому став в останні роки дуже популярним. Особливо активно День Святого Валентина святкують у великих містах країни. Але багато релігійних груп висловлювалися проти нього.

Рік тому президент країни Мамнун Хусейн заявив, що святкування Дня Святого Валентина краще уникати, так як це свято не відповідає культурі Пакистану.

В тому році в місті Кохат був заборонений продаж листівок і святкових товарів до 14 лютого. В місті Пешавар також були заборонені святкування. Влада обох міст пізніше заявила, що заборони ігнорувалися.