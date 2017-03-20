У Франції злодій-невдаха застряг у вітрині магазину

Французька поліція затримала злодія, який застряг у вітрині магазину під час пограбування, повідомляє Associated Press.

Жандармерія Франції опублікувала в Twitter фото, зроблене правоохоронцями, які затримали підозрюваного. «П'яний, пограбував магазин, але застряг у вікні й був заарештований», - йдеться в повідомленні.

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Інцидент трапився в четвер, 16 березня, у місті Молеон-Лішар на південному заході країни. Підозрюваний за допомогою молотка пробив у склі вітрини невеликий отвір і заліз всередину. Потім він спробував залишити магазин тим же способом, але зумів вибратися на вулицю лише по пояс.

Щоб витягнути чоловіка поліцейським, які його знайшли, знадобилася допомога рятувальників.

Нагадаємо, австралійський злодій-невдаха провалив ретельно сплановане пограбування. Чоловік хотів викрасти з магазину банкомат.