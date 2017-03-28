"В ім'я народу": Китай витратив $17 мільйонів на серіал про боротьбу з корупцією

15:17, 28 березня 2017
Курйози
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Фільм складається з 55 серій.

REUTERS

Верховна народна прокуратура Китаю зняла антикорупційний серіал «В ім'я народу», який транслюватиметься по національному телебаченню.

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Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Уточнюється, що вартість стрічки склала 120 млн юанів ($17,4 млн).

Серіал складається з 55 епізодів. Зйомки зайняли близько двох років.

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Теги: #корупція#Китай