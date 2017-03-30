"Київ почав готуватися до Євробачення 20 років тому": у мережі з'явився альтернативний проморолик столиці (відео)

Користувачі соцмереж наклали текст презентаційного ролика столиці до Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який пройде в Києві у травні цього року, на відеокліп відомого українського естрадного співака Павла Зіброва "Хрещатик", випущений ще в 1994 році.

Зазначимо, сам проморолик Києва до Євробачення-2017 викликав неоднозначну реакцію серед українців.