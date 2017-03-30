"Київ почав готуватися до Євробачення 20 років тому": у мережі з'явився альтернативний проморолик столиці (відео)
18:19, 30 березня 2017Курйози
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Соцмережі запропонували гідну альтернативу презентаційному ролику столичної влади до Євробачення.
Користувачі соцмереж наклали текст презентаційного ролика столиці до Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який пройде в Києві у травні цього року, на відеокліп відомого українського естрадного співака Павла Зіброва "Хрещатик", випущений ще в 1994 році.
Зазначимо, сам проморолик Києва до Євробачення-2017 викликав неоднозначну реакцію серед українців.
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