"Дякую тобі, дорогенька": Siri розповіла, чий Крим насправді (відео)
17:02, 10 квітня 2017Курйози
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Голосовий помічник Siri розповіла, що Крим - це Україна.
Світ не визнає анексію Криму / okryme.com
Голосовий помічник компанії Apple Siri розповіла, чий Крим насправді. Про це йдеться у відео, яке виклав на своїй сторінці Facebook журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.
Так, на відео якщо запитати у системи, наприклад, про погоду в Україні, то вона відповість, що Крим є територією України.
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Як повідомлялося, РФ окупувала Крим в 2014 році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконними.
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