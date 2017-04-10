"Дякую тобі, дорогенька": Siri розповіла, чий Крим насправді (відео)

Голосовий помічник компанії Apple Siri розповіла, чий Крим насправді. Про це йдеться у відео, яке виклав на своїй сторінці Facebook журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.

Так, на відео якщо запитати у системи, наприклад, про погоду в Україні, то вона відповість, що Крим є територією України.

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Як повідомлялося, РФ окупувала Крим в 2014 році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконними.